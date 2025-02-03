جون ستونز يتأسف لجماهير مانشستر سيتي بعد خماسية أرسنال

عبر جون ستونز عن خيبة أمله بعد الخسارة من أرسنال بنتيجة 1-5 في قمة الدوري الإنجليزي، وتقدم باعتذاره لجماهير فريقه التي حضرت اللقاء من الملعب.

واكتسح أرسنال ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم على ملعب الإمارات.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا يمكنني التعبير عن مدى خيبة أملي، أعتذر للجماهير التي سافرت لحضور اللقاء ومشاهدة كيف لعبنا في آخر 30 دقيقة".

وأضاف "ما حدث ليس مقبولا، لم نظهر بمستوانا المعهود كفريق، ليس من الجيد تقديم هذا الأداء".

وأكمل "علينا الاعتراف بتفوق أرسنال، لقد لعبوا بشكل جيد حقا ، ملعب الإمارات ليس مكانا سهلا للقدوم إليه".

وتابع مدافع سيتي "أما نحن فلعبنا كرة قدم رائعة لمدة 60 أو 65 دقيقة وكنا نصارع في المباراة".

وشدد "أنا غاضب ومنزعج، شخصيا وجماعيا، من الطريقة التي انتهت بها المباراة لأسباب عديدة".

وواصل "بالنسبة لنا جميعا في غرفة خلع الملابس نريد العودة والتعافي بسرعة من هذا الوضع، هذه الأشياء تجعلك أقوى وتدرك ما فعلناه على مدار المواسم وما نحن قادرون على القيام به".

وأتم "الخسارة بخماسية من أرسنال تعتبر أحد الأوقات السيئة ونحن بحاجة إلى تصحيح الأمور مرة أخرى".

وسجل أهداف أرسنال: مارتن أوديجارد وتوماس بارتي ومايلز لويس سكيلي وكاي هافيرتز وإيثان نوانيري، فيما سجل إرلينج هالاند هدف سيتي الوحيد.

ولم يخسر أرسنال من سيتي في آخر 5 مواجهات.

وللمرة الرابعة يستقبل أرسنال 4 أهداف أو أكثر تحت قيادة جوارديولا هذا الموسم، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مسيرة الإسباني.

ولأول مرة ينتصر أرسنال على سيتي بفارق 4 أهداف منذ 2003.

video:1