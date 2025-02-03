تقييم مرموش أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - أرسنال

واصل عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الجديد الظهور كأساسي أمام أرسنال بعد انضمامه للفريق بأيام قليلة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة سيتي من مضيفه أرسنال بنتيجة 5-1 ضمن الجولة 24 من الدوري.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان ماتيو كوفاسيتش بمتوسط تقييم بلغ 7.5 درجة.

ولعب مرموش 71 دقيقة، قبل أن يستبدل بكيفن دي بروين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم أرسنال 3-1.

عقب المباراة أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بـ عمر مرموش رغم الخسارة المدوية أمام أرسنال بخماسية.

وسقط سيتي بنتيجة 5-1 في ثاني لقاءات مرموش بقميص كتيبة بيب جوارديولا ضد أرسنال.

وقال بيب عبر بي إن سبورتس: "مرموش لعب بشكل جيد وليس سهلا أن تتأقلم في ظل مباريات من العيار الثقيل، بدأ ضد تشيلسي ثم أرسنال".

عمر مرموش مانشستر سيتي أرسنال
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