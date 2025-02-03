رومانو: كريستال بالاس يرفض عرض توتنام.. وموقف ديساسي قبل غلق باب الانتقالات

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

كاي هافرتز مع مارك جويهي - تشيلسي أمام كريستال بالاس

يحاول نادي توتنام هوتسبير التعاقد مع أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي الإنجليزي في الساعات الأخيرة من الانتقالات الشتوية.

ويغلق باب انتقالات يناير مساء اليوم الإثنين 3 فبراير.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات أن تشيلسي وافق على إعارة ديساسي حتى نهاية الموسم، ولكن لم يعط اللاعب بعد الضوء الأخضر للانتقال إلى سبيرز.

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وانضم الفرنسي ديساسي إلى تشيلسي في صيف 2023 قادما من موناكو.

وشارك هذا الموسم في 6 مباريات بالدوري سجل هدفا وحيدا، و6 مباريات في دوري المؤتمر سجل هدفا وصنع هدفين.

كما منح توتنام عرضا متأخرًا خلال الـ48 ساعة الأخيرة لضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس خلال الـ48 ساعة الأخيرة، ولكن رفض بالاس العرض المقدم من سبيرز.

وينتهي تعاقد جويهي مع كريستال بالاس في يونيو 2025، ومن المؤكد استمراره حتى الصيف المقبل.

الإنجليزي جويهي، الإيفواري الأصل، يلعب في مركز قلب الدفاع وشارك في 22 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة يورو.

مارك جويهي ديساسي تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
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