بي إن: التعمري إلى رين الفرنسي

أصبح الأردني موسى التعمري على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي وتلك المرة بقميص ستاد رين.

وكشفت شبكة بي إن سبورتس القطرية اقتراب اللاعب من الانتقال من مونبييليه لصوب رين مقابل 9 ملايين يورو.

وسيمتد تعاقد المهاجم الأردني مع فريقه الجديد لمدة 3 سنوات.

وينضم التعمري لتعويض رحيل الجزائري أمين جويري الذي انضم لمارسيليا منذ أيام مقابل 19 مليون يورو.

وربطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اسم الأردني بالانضمام للأهلي لكن مصدر من النادي صرّح لـ FilGoal.com: "خبر صحيفة ليكيب الفرنسية عن تقديمنا لعرض قيمته 6 ملايين يورو لضم موسى التعمري غير صحيح".

وأوضح "لم نتقدم بأي عروض بمثل هذه المبالغ الكبيرة في سوق الانتقالات".

وسجل التعمري هدفين وصنع هدفا في 14 مباراة بالدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

ويحتل رين المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 20 مباراة.