مدرب نانت يشيد بـ مصطفى محمد بعد هدف الفوز ضد ريمس

الأحد، 02 فبراير 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ريمس

أشاد أنطوان كومبوراي المدير الفني لـ نانت بأداء مصطفى محمد بعد الفوز على ريمس.

وسجل الدولي المصري هدف فوز نانت بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وقال كومبوراي في المؤتمر الصحفي: "كنت أتوقع بشكل خاص أن يقدم مصطفى محمد أداءً جيدا في التدريبات وعلى أرض الملعب خاصة ذهنيا".

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وأضاف "ربما لم يتقبل أن يكون ماتياس ألبين أساسيا، تحدثنا كثيرا واتخذنا القرار، وهو تفهم الأمر وعاد مجددا. وأنا أثق في لاعبي فريقي".

وأتم "على مصطفى محمد أن يحافظ على الكرة، ويفعل الأشياء ببساطة، ويضغط على المدافعين، اليوم عرف ماذا نتوقع منه، لدينا لاعب صلب وهداف، لدينا الكثير من الجودة مع الثلاثي الهجومي".

وسجل مصطفى محمد هدف الفوز في الدقيقة 70 بصناعة ماتيس أبلين.

وتلقى مصطفى بطاقة صفراء أثناء الاحتفال، ثم خرج في الدقيقة 72 ليأتي ديهمين أسوماني بدلا منه.

وبذلك يسجل مصطفى محمد للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن سجل هدف التعادل أمام ليون في الجولة الماضية.

النتيجة تركت نانت في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة عن ريمس الثالث عشر الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة.

مصطفى محمد ريمس نانت الدوري الفرنسي
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