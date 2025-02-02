أرتيتا: هذا يوم خاص.. وأحيانا تحتاج للتوفيق على الكفاءة

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بأداء فريقه ضد مانشستر سيتي بعد الفوز بخماسية مقابل هدف.

وسقط سيتي بنتيجة 5-1 في ثاني لقاءات مرموش بقميص كتيبة بيب جوارديولا ضد أرسنال.

وقال أرتيتا عبر بي بي سي: "بالنظر للمنافس، النتيجة والأداء الذي قدمناه فهذا يجعله يوما خاصا".

وأضاف "حاولوا أن يجعلونا ندافع بشكل أكبر وهو موقف لا نريده، وأحيانا تحتاج للتوفيق على الكفاءة".

وواصل "كان علينا أن نكون أكثر شجاعة، وأحببت ما أظهره اللاعبين من شخصية وتنافس".

وأشاد بالثنائي إيثان نوانيري ومايلز لويس سكيلي قائلا: "لعبوا بشخصية وشجاعة وفهموا ما أريده، نثق بهم وهذا شيئا كبيرا".

وأتم "علينا أن نواصل فعل كل شيء لنظل في المنافسة، اليوم كانت مباراة صعبة وتخطينا الأمر".

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سجل أهداف أرسنال: مارتن أوديجارد وتوماس بارتي ومايلز لويس سكيلي وكاي هافيرتز وإيثان نوانيري، فيما سجل إرلينج هالاند هدف سيتي الوحيد.

ولم يخسر أرسنال من سيتي في آخر 5 مواجهات.

وللمرة الرابعة يستقبل أرسنال 4 أهداف أو أكثر تحت قيادة جوارديولا هذا الموسم، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مسيرة الإسباني.

ولأول مرة ينتصر أرسنال على سيتي بفارق 4 أهداف منذ 2003.

وبعد نهاية مباراة سيتي ضد أرسنال في الدور الأول من الدوري الذي انتهى بالتعادل 2-2، قال هالاند لميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال: "كن متواضعا".

منذ ذلك الحين سقط سيتي في فخ هزائم متتالية ونتائج سلبية في جميع المسابقات، وفي الوقت الذي استفاق فيه سيتي بعض الشيء ضربه الجنرز بخماسية مدوية تحت شعار "كن متواضعا".