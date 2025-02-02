جوارديولا: ليس سهلا على مرموش التأقلم هكذا.. وواجهنا مشكلة في آخر 20 دقيقة ضد أرسنال

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بـ عمر مرموش رغم الخسارة المدوية أمام أرسنال بخماسية.

وسقط سيتي بنتيجة 5-1 في ثاني لقاءات مرموش بقميص كتيبة بيب جوارديولا ضد أرسنال.

وقال المدير الفني لـ مانشستر سيتي عبر بي إن سبورتس: "مرموش لعب بشكل جيد وليس سهلا أن تتأقلم في ظل مباريات من العيار الثقيل، بدأ ضد تشيلسي ثم أرسنال".

وأضاف عبر سكاي سبورتس: "النتيجة كانت 1-1 وسنحت لنا فرصة للاعتماد على تحول هجومي 2 ضد 1 حيث تواجد مرموش وسافيو في الهجوم لكننا فقدنا واستقبلنا هدفا".

وأكمل "سيطرنا على الكرة جيدا في الشوط الأول، كان علينا أن نستغلها لكننا واجهنا مشاكل في آخر 20 دقيقة".

وأتم "ليس عليّ أن أدافع عن لاعبي فريقي، لعبنا مباراة جيدة عدا آخر 20 دقيقة، هذا هو شعوري".

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سجل أهداف أرسنال: مارتن أوديجارد وتوماس بارتي ومايلز لويس سكيلي وكاي هافيرتز وإيثان نوانيري، فيما سجل إرلينج هالاند هدف سيتي الوحيد.

ولم يخسر أرسنال من سيتي في آخر 5 مواجهات.