كن متواضعا يا هالاند.. أرسنال يقسو على مانشستر سيتي بخماسية مدوية

اكتسح أرسنال ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم على ملعب الإمارات.

سجل أهداف أرسنال: مارتن أوديجارد وتوماس بارتي ومايلز لويس سكيلي وكاي هافيرتز وإيثان نوانيري، فيما سجل إرلينج هالاند هدف سيتي الوحيد.

ولم يخسر أرسنال من سيتي في آخر 5 مواجهات.

وللمرة الرابعة يستقبل أرسنال 4 أهداف أو أكثر تحت قيادة جوارديولا هذا الموسم، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مسيرة الإسباني.

ولأول مرة ينتصر أرسنال على سيتي بفارق 4 أهداف منذ 2003.

وبعد نهاية مباراة سيتي ضد أرسنال في الدور الأول من الدوري الذي انتهى بالتعادل 2-2، قال هالاند لميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال: "كن متواضعا".

منذ ذلك الحين سقط سيتي في فخ هزائم متتالية ونتائج سلبية في جميع المسابقات، وفي الوقت الذي استفاق فيه سيتي بعض الشيء ضربه الجنرز بخماسية مدوية تحت شعار "كن متواضعا".

التشكيل

بدأ مرموش أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بعدما شارك في الفوز على تشيلسي بنتيجة 3-1.

وتواجد أورتيجا مورينو في حراسة مرمى سيتي.

فيما بدأ توماس بارتي في الوسط، وقاد مايلز لويس سكيلي مركز الظهير الأيسر.

وصف المباراة

تقدم أرسنال مبكرا في الدقيقة 2، تمريرة خاطئة من مانويل أكانجي استغلها ديكلان رايس الذي مرر للياندرو تروسار في منطقة الجزاء ومرر الأخير لمارتن أوديجارد أودعها في الشباك.

وللمباراة الثانية على التوالي يتأخر سيتي في النتيجة بفضل خطأ دفاعي بعدما استقبل ضد تشيلسي.

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وأضاف أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 5 لكن الحكم أشهر راية التسلل سريعا.

وحاول مرموش تهديد مرمى رايا وأطلق تصويبة قوية علت العارضة في الدقيقة 18.

وكاد مرموش أن يصنع أول أهدافه مع سيتي بركنية نفذها وحوّلها يوشكو جفارديول برأسية في صوب المرمى لكنها وجدت يد رايا ثم العارضة في الدقيقة 24.

ولم يستغل هافيرتز خطأ الدفاع إذ تحصل على تمريرة في مواجهة المرمى دون رقابة لكنه سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم في الدقيقة 27.

الدقائق التالية لم تشهد أي فرص محققة لينتهي بتقدم أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني وإثر سلسلة من التمريرات أرسل سافيو عرضية متقنة أودعها هالاند برأسية قوية في الشباك في الدقيقة 55، ليرفع رصيده لـ 19 هدفا.

لكن أرسنال تقدم سريعا بالهدف الثاني بتسديدة توماس بارتي ارتطمت بجون ستونز وسكنت الشباك في الدقيقة 57.

وسرعان ما أضاف سكيلي الهدف الثالث بتسديدة ارتطمت بيد الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 63.

وشارك كيفين دي بروين في الدقيقة 72 بدلا من عمر مرموش.

وعزز كاي هافيرتز النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 77 بتسديدة أرضية مقوسة من داخل منطقة الجزاء بعد مرتدة سريعة.

واختتم إيثان نوانيري النتيجة بالهدف الخامس بتسديدة رائعة في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بخماسية تاريخية.