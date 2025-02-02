أموريم يعدد جوانب تطور فريقه رغم الخسارة من كريستال بالاس

أوضح روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عدة جوانب تطور فيها فريقه رغم الخسارة من خصمه كريستال بالاس.

وزاد كريستال بالاس من أوجاع مانشستر يونايتد وفاز عليه بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "حسنا بعض الأشياء بالمقارنة مع المباريات الماضية، لكن النتيجة صعبة علينا".

وأضاف "أصبحت خطوط الفريق أقرب من بعضها البعض واستحوذنا على الكرة بشكل أكبر، لكن تلقينا هدفين كان من الممكن تجنبهما".

وأكمل "ليست الفكرة من وضع راسموس هويلوند وجوشوا زيركزي على مقاعد البدلاء بل كانت الاستفادة من خصائص كوبي ماينو".

وتابع "مستقبل ماركوس راشفورد؟ التركيز هو الحديث عن هذه المباراة والاستعداد للقاء المقبل، سنرى متى سيغلق سوق الانتقالات".

وشدد "أعتقد أن وضع ليساندرو مارتينيز خطير، إنه ليس لاعبا رائعا فحسب، بل يتمتع بشخصية قوية، سنساعده خلال هذه الفترة الصعبة كما ساعدنا".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أشعر بضغط إضافي على ملعبنا، لكن من الصعب اللعب هنا، الإدارة تركز على سوق الانتقالات وأنا أركز على المباراة التالية".

وقاد جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس فريقه للفوز على مانشستر يونايتد في عقر داره بعدما سجل ثنائية فريقه.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة 30 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 29 في المركز الـ13.