انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(5) أرسنال.. نتيجة ساحقة

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جووووول الخااااامس نوانيري يسجل لأرسنال

ق 77: جوووول هافيرتز يسجل الرابع بتسديدة أرضية قوية

ق 72: خروج مرموش ومشاركة دي بروين

ق 63: جووول سكيلي يسجل الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يتعمل عها الحارس جيدا

ق 57: جووول أرسنال يتقدم سريعا بالهدف الثاني عن طريق توماس بارتي بتسديدة من خارج الـ 18

ق 55: جووول هالاند برأسية يسجل التعادل برأسية بعد عرضية سافيو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: هافيرتز يهدر بغرابة شديدة.. تمريرة خاطئة تضعه في مواجهة المرمى سددها ومرت بجوار القائم

ق 24: ركنية نفذها مرموش ورأسية جفارديول يبعدها رايا ثم تتدخل العارضة وتنقذه من استقبال هدف أول

ق 18: تسديدة قوية من مرموش تعلو العارضة دون خطورة

ق 5: جووول جديد لأرسنال لكن حكم الراية يشهر رايته

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ق 2: جووووول أووووول.. أوديجارد يسجل مبكرا مستغلا تمريرة خاطئة وصلت لتروسار الذي مرر للنرويجي وأودعها في الشباك.

بداية اللقاء