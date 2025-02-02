كريستال بالاس يزيد أوجاع يونايتد ويهزمه بثنائية ماتيتا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات

زاد كريستال بالاس من أوجاع مانشستر يونايتد وفاز عليه بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وقاد جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس فريقه للفوز على مانشستر يونايتد في عقر داره بعدما سجل ثنائية فريقه.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة 30 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 29 في المركز الـ13.

سجل ماتيتا الهدف الاول في الدقيقة 64 بمتابعة للكرة أمام المرمى بعد رأسية المدافع كرواكس المرتدة من العارضة.

وأضاف ماتيتا الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد انفراد بالمرمى من زميله مونوز الذي مرر له الكرة أمام الشباك الخالية.

وتلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية في المباراة بعد إصابة مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز ليغادر ويشارك بدلا منه ماتياس دي ليخت.

برينتفورد × توتنام

في مباراة أخرى استطاع توتنام تحقيق الانتصار بعد 7 مباريات متتالية دون أي فوز، وذلك أمام برينتفورد بهدفين دون رد.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 27 في المركز الـ14 وتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 31 في المركز الـ11.

وسجل ثنائية فوز توتنام كل من فيتالي جانيلت مدافع برينتفورد بالخطأ في مرماه، وأضاف بابي سار الهدف الثاني لتوتنام.