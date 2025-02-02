تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي ضد أرسنال.. وغياب إيدرسون
الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:23
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا للمباراة الثانية على التوالي مع مانشستر سيتي وتلك المرة أمام أرسنال في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
وكان مرموش قد شارك أساسيا مع سيتي في أول مباراة له ضد تشيلسي والتي انتهت بالفوز 3-1.
ويبدأ أورتيجا مورينو أساسيا على حساب إيدرسون مورايش، ويتواجد ماتيوش نونيز كظهير أيمن.
وجاء تشكيل سيتي:
حراسة المرمى: أورتيجا مورينو
الدفاع: ماتيوش نونيز – جون ستونز – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول
الوسط: برناردو سيلفا – ماتيو كوفاشيتش – سافيو موريرا
الهجوم: عمر مرموش – إرلينج هالاند - فيل فودين
ويجلس على مقاعد البدلاء: سكوت كارسون – جاك جريليش – كيفين دي بروين – فيتور رييس – عبد القادر خوسانوف – ماتي أوريلي – ريكو لويس – جيمس ماكاتي
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 41 نقطة.
فيما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 47 نقطة.