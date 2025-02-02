تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي ضد أرسنال.. وغياب إيدرسون

الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - تشيلسي

يبدأ عمر مرموش أساسيا للمباراة الثانية على التوالي مع مانشستر سيتي وتلك المرة أمام أرسنال في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان مرموش قد شارك أساسيا مع سيتي في أول مباراة له ضد تشيلسي والتي انتهت بالفوز 3-1.

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ويبدأ أورتيجا مورينو أساسيا على حساب إيدرسون مورايش، ويتواجد ماتيوش نونيز كظهير أيمن.

وجاء تشكيل سيتي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ماتيوش نونيز – جون ستونز – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول

الوسط: برناردو سيلفا – ماتيو كوفاشيتش – سافيو موريرا

الهجوم: عمر مرموش – إرلينج هالاند - فيل فودين

ويجلس على مقاعد البدلاء: سكوت كارسون – جاك جريليش – كيفين دي بروين – فيتور رييس – عبد القادر خوسانوف – ماتي أوريلي – ريكو لويس – جيمس ماكاتي

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

فيما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

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