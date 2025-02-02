بيولي: جون دوران جاهز للظهور الأول مع النصر أمام الوصل

الأحد، 02 فبراير 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر السعودي

أكد ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي جاهزية لاعبه الجديد جون دوران المنتقل حديثا من أستون فيلا.

وأعلن النصر ضم دوران في صفقة كلفت النادي نحو 77 مليون يورو.

وقال بيولي في تصريحات للصحفيين: "جون دوران تدرب وهو جاهز للمشاركة في لقاء الوصل بدوري أبطال آسيا للنخبة".

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وأضاف "لم نحدد ما إذا كان دوران سيشارك بشكل أساسي أم كبديل".

وتابع "أوتافيو لا يعاني من إصابة، لكنه يعاني من إرهاق عضلي منعه من الوجود في مواجهة الوصل".

وأكمل "هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة لنا، ونحن جاهزون لتحقيق الفوز".

وتمنى بيولي تحقيق الفوز في لقاء الوصل من أجل إهداءه لقائد النصر كريستيانو رونالدو الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ40 يوم الأربعاء.

ويحتل النصر المركز الثالث في مرحلة الدوري، برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أقل من مواطنيه الهلال وأهلي جدة.

جون دوران النصر ستيفانو بيولي
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