الزمالك يعلن ضم محمود جهاد

أعلن نادي الزمالك ضم محمود جهاد لاعب وسط فاركو ضمن تدعيمات الفريق الشتوية.

وتعاقد الزمالك مع محمود جهاد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم أي حتى صيف 2029.

ويأتي التعاقد مع جهاد في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس ضمها.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك يقترب من حسم صفقة محمود جهاد لاعب وسط فاركو. (طالع التفاصيل)

وقال جهاد في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف الموسم. انضمامي للفريق يحملني مسؤولية كبيرة اتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير".

وأضاف "انضمامي للزمالك يجعلني أقرب للتواجد ضمن منتخب مصر. عمرو الجناني وميدو تحدثا معي وبعد اتصالهما شعرت بأنني أصبحت لاعبا في الزمالك وأن الأمور حُسمت".

وأتم "رسالة لجماهير الزمالك؟ انضمامي للفريق مع اللاعبين المتواجدين سيكون من أجل التتويج بكل البطولات. الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر".

وارتبط الزمالك باسم محمود جهاد في أكثر من مرة سابقا.

جهاد صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الوسط المدافع وخاض الموسم الجاري 9 أهداف وسجل هدفين.

وسبق أن مثل منتخب مصر الأولمبي لكن لم يتواجد اسمه في القائمة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض جهاد بقميص فاركو 50 مباراة في جميع المسابقات.