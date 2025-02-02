انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) ألافيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق61. جوووول أول لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي بعد تسديدة من لامين يامال غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.

ق56 ليفاندوفسكي يهدر فرصة الأول برأسية بعد عرضية من رافينيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تبديل لكلال الفريقين بسبب الإصابة بدخول فيرمين لوبيز بدلا من جافي بصفوف برشلونة ودخول كارلوس مارتن بدلا من توماس كونيشني بصفوف ألافيس.

ق9. إصابة قوية لجافي ولاعب ألافيس بعد اصطدام في الرأس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل