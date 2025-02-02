دي بروين: مرموش يملك شيئا افتقرنا إليه مؤخرا

الأحد، 02 فبراير 2025 - 11:36

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - تشيلسي

يرى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن انضمام زميله الجديد عمر مرموش يضيف شيئا افتقر إليه الفريق السماوي مؤخرا.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قبل أيام قادما من آينتراخت فرانكفورت، وشارك كأساسي بعد 48 ساعة فقط أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

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وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن عمر مرموش قدم مباراة جيدة أمام تشيلسي وأظهر الصفات التي يتمتع بها".

وأضاف "مرموش يركض خلف الدفاعات ويمكنه اللعب في مراكز متعددة، وهو شيء افتقرنا إليه مؤخرا".

وتابع البلجيكي "أصبح الآن لدينا المزيد من اللاعبين في الفريق ويمكننا التدوير بشكل أفضل وهو أمر جيد".

وواصل "مرموش وعبد القادر خوسانوف ساعدانا في مباراة تشيلسي. شارك خوسانوف بسبب عدم جاهزية الكثير من مدافعينا".

وأتم "لقد عاش خوسانوف 5 دقائق صعبة ولكن بعد ذلك قدم أداءً جيدًا. يجب أن يكون فخوراً بفعل ذلك في سن العشرين".

وغاب الثلاثي الجديد، عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس عن لقاء سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بسبب لوائح البطولة.

ويستعد سيتي لقمة منتظرة ضد أرسنال في ملعب الاتحاد في السادسة والنصف من مساء الأحد.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

بينما يحتل المدفعجية الوصافة برصيد 47 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

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