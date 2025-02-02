رومانو: الاتفاق تم.. أستون فيلا يستعير راشفورد من مانشستر يونايتد

الأحد، 02 فبراير 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

توصل أستون فيلا لاتفاق مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبه ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة وفقا للصحفي فابريزيو رومانو.

وسينضم راشفورد لأستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع دفع أستون فيلا لـ 70% من إجمالي راتبه.

وسيتواجد بند أحقية الشراء في عقد اللاعب مع أستون فيلا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

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وفي حالة تفعيل ذلك البند سيوقع راشفورد على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة.

ولم يشارك راشفورد في آخر 12 مباراة مع مانشستر يونايتد إذ غاب عن قائمة الشياطين الحمر تحت قيادة روبن أموريم منذ ذلك الحين.

ويمتد تعاقد راشفورد مع يونايتد حتى 2028 ويعد من أكثر اللاعبين تقاضيا للرواتب في إنجلترا بـ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وارتبط اسم راشفورد في يناير الجاري بالانتقال لبرشلونة وميلان وبوروسيا دورتموند.

صاحب الـ 27 عاما خاض 24 مباراة هذا الموسم سجل 7 وصنع 3 في جميع المسابقات.

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد أستون فيلا
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