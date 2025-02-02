تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك بورنموث، في مباراة شهدت اقترابه أكثر من عرش هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح ثنائية فوز ليفربول على مضيفه بورنموث 2-0 ضمن الجولة 24 من الدوري.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر بمتوسط تقييم بلغ 8.3 درجة.

وارتقى قائد منتخب مصر للمركز السادس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 178 هدفا، ليتخطى فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 25 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 382 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 236 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.