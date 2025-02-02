مواعيد مباريات الأحد 2 فبراير 2025.. الأهلي ضد مودرن وقمة إنجليزية لـ مرموش

يشهد اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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الدوري المصري

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد المقاولون العرب في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما يحل الأهلي ضيفا على مودرن سبورت على استاد السلام في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل توتنام ضيفا على برينتفورد في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم بقمة إنجليزية على ملعب الإمارات عندما يستضيف أرسنال، فريق مانشستر سيتي الذي يقوده الوافد الجديد عمر مرموش.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق ديبورتيفو ألافيس في تمام الثالثة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق إمبولي في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما دربي الغضب بين ميلان وإنتر في تمام السابعة مساء على استاد سان سيرو.

ويحل نابولي ضيفا على روما في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر شبكة أبو ظبي الرياضية بريميوم.

الدوري الفرنسي

يحل نيس بقيادة محمد عبد المنعم ضيفا على تولوز في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما لو هافر بقيادة أحمد كوكا يحل ضيفا على أنجيه في السادسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 2.

وأخيرا يحل نانت ضيفا على استاد ريمس في السادسة والربع مساء ويذاع عبر قناة يب إن سبورتس 1 إكسترا.

كرة يد

يلعب منتخب فرنسا أمام البرتغال في تمام الرابعة عصرا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بينما تقام المباراة النهائية بين كرواتيا والدنمارك في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة أون تايم سبورتس 2.