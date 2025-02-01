بالأزرق والأسود.. مالديني ينتقل إلى أتالانتا

السبت، 01 فبراير 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

دانييل مالديني

أعلن نادي أتالانتا تعاقده مع دانييل مالديني قادما من مونزا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن أتالانتا أبرم الصفقة مقابل 10 ملايين يورو.

ولن يحصل مونزا على المبلغ بالكامل، لأن لـ ميلان وضع بندا بأحقية حصوله على 50% من أي انتقال للاعب الإيطالي.

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وبالتالي سيحصل ميلان على 5 ملايين يورو.

ويمتد عقد مالديني لمدة 4 مواسم.

ويبدو أن النظر إلى أحد أفراد عائلة مالديني بالأزرق والأسود شيء غريب نظرا لأن إنتر الغريب التاريخي لميلان يرتدي نفس الألوان.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى مونزا في الصيف الماضي قبل أن يلفت الأنظار ويتألق لينضم إلى أتالانتا.

وشارك صانع الألعاب الإيطالي في 21 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويعتبر دانييل نجل باولو مالديني أسطورة ميلان وحفيد تشيزاري مالديني.

دانييل مالديني الدوري الإيطالي ميلان مونزا أتالانتا
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