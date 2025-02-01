بالأزرق والأسود.. مالديني ينتقل إلى أتالانتا
السبت، 01 فبراير 2025 - 19:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتالانتا تعاقده مع دانييل مالديني قادما من مونزا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
دانييل مالديني
النادي : أتالانتا
وحسب التقارير الإخبارية فإن أتالانتا أبرم الصفقة مقابل 10 ملايين يورو.
ولن يحصل مونزا على المبلغ بالكامل، لأن لـ ميلان وضع بندا بأحقية حصوله على 50% من أي انتقال للاعب الإيطالي.
وبالتالي سيحصل ميلان على 5 ملايين يورو.
ويمتد عقد مالديني لمدة 4 مواسم.
ويبدو أن النظر إلى أحد أفراد عائلة مالديني بالأزرق والأسود شيء غريب نظرا لأن إنتر الغريب التاريخي لميلان يرتدي نفس الألوان.
Maldini è nerazzurro ⚫️🔵 pic.twitter.com/yu8k59s5bt— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2025
وانتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى مونزا في الصيف الماضي قبل أن يلفت الأنظار ويتألق لينضم إلى أتالانتا.
وشارك صانع الألعاب الإيطالي في 21 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.
ويعتبر دانييل نجل باولو مالديني أسطورة ميلان وحفيد تشيزاري مالديني.