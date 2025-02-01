طبيب الزمالك يكشف نتيجة الفحوصات الطبية لـ بنتايك

السبت، 01 فبراير 2025 - 19:38

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك - إنييمبا

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك نتيجة الفحوصات التي أجراها محمود بنتايك مدافع الفريق.

وتعرض المغربي لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ضد بيراميدز.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "الفحص الشامل أثبت سلامة محمود بنتايك من أي إصابة".

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وأضاف "لكنه يعاني من جرح في الوجه وسيخضع لفحص جديد غدا الأحد".

وتعرض بنتايك لسقوط قوي في الدقيقة 88 بعد التحام مع فيستون ماييلي.

وخسر الزمالك من بيراميدز بنتيجة 3-0 في الجولة 11 من الدوري المصري.

سجل ثلاثية الفريق فيستون ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

هذه كانت المباراة رقم 20 بين الفريقين، وهذا هو الانتصار الثاني لبيراميدز في تاريخه على الزمالك، والأول منذ أبريل 2019 حين فاز 1-0 في الدوري.

وهو أيضا أكبر انتصار لبيراميدز على الزمالك، الذي فاز بـ 9 مواجهات سابقة مقابل 9 تعادلات.

وبذلك يكسر بيراميدز حالة التعادل المستمر مع الزمالك بعد 6 مباريات متتالية (منهم 3 حسموا بركلات الترجيح في كأس مصر والسوبر).

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

محمود بنتايك الزمالك الدوري المصري
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