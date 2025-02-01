انتهت الدوري المصري - بتروجت (0)-(0) الاتحاد وفاركو (3)-(2) الغزل.. إثارة كبيرة

السبت، 01 فبراير 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد حرس الحدود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بتروجت ضد الاتحاد وفاركو ضد غزل المحلة.

وتقام المباراتين لحساب الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، فيما يأتي بتروجت في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

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ويحتل فاركو المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما المحلة في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.

بتروجت × الاتحاد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا.

تعادل سلبي

ق 57: تصويبة قوية مباغتة من بيكالي أوبامي يبعدها الحارس لركنية بصعوبة

ق 54: عمرو جمعة يتسلم كرة عرضية ويراوغ الحارس ومدافع أمام المرمى لكن يسدد كرة قوية تعلو العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: إصابة عضلية لعمر الوحش لاعب الاتحاد

ق 13: عودة لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للاتحاد، وترفض احتسابها.

ق 8: تصويبة قوية تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

بداية اللقاء

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فاركو × غزل المحلة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا.

انتهت

ق 90+3: جووول ياسين مرعي يسجل الثالث برأسية قوية

ق 89: جووول عبد الرحمن جبنة يسجل التعادل برأسية لغزل المحلة

ق 84: جووول عمرو ناصر يسجل الثاني من علامة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: عامر عامر يتصدى ببراعة لتصويبة قوية من أحمد شريف.

ق 34: بعد مراجعة لتقنية الفيديو لمدة 4 دقائق.. احتساب الهدف لعماد ميهوب دون أي تسلل

ق 30: هدف التعادل لغزل المحلة لكن الحكم يعود لتقنية الفيديو

ق 14: عمرو ناصر يسجل الأول لفاركو من علامة الجزاء

ق 13: ركلة جزاء لفاركو

بداية اللقاء

الدوري المصري غزل المحلة بتروجت الاتحاد فاركو
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