بتسديدة خيالية.. صلاح يسجل الهدف رقم 300 في مسيرته الأوروبية

السبت، 01 فبراير 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تجاوز محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل محمد صلاح ثنائية لفريقه ليفربول في شباك بورنموث خلال مباراة الفريقين في الجولة 24 من الدوري.

وجاء هدف صلاح الأول من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثاني بتسديدة رائعة على طريقة قائد منتخب مصر لم يستطع الحارس التصدي لها.

أخبار متعلقة:
بهدفه في بورنموث.. صلاح يواصل صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي دوكوريه يسجل رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي ضد ليستر

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 178 في المركز السادس، متفوقا على فرانك لامبارد الذي سجل 177 هدفا.

كما سجل صلاح الهدف رقم 300 له في مسيرته الأوروبية مع الأندية في مختلف المسابقات، منهم 235 هدفا مع ليفربول.

وللمرة الخامسة في التاريخ ينجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وهي قائمة تضم كل من آلان شيرار بـ7 مرات، وسيرجيو أجويرو وهاري كين بـ6 مرات، وتييري هنري 5 مرات بالتساوي مع صلاح.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد 3 مرات مختلفة.

ويأتي بعده فقط تييري هنري نجم أرسنال الذي فعلها مرتين.

وبشكل عام وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 34 له هذا الموسم بواقع 21 هدفا و13 صناعة.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فان دايك: صلاح لاعب استثنائي وأرقامه تتحدث عنه سلوت: مهارة صلاح توضح الفارق بين ليفربول وبورنموث.. واحتاجنا للحظ للفوز بي بي سي: راشفورد يعطي قراره بشأن عرض أستون فيلا صلاح: خسرنا لقب الدوري بعد الاقتراب منه من قبل صلاح التاريخي يقود ليفربول للفوز على بورنموث بهدفه في بورنموث.. صلاح يواصل صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي دوكوريه يسجل رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي ضد ليستر عوّض الـ 5 بـ 7.. نوتنجهام فورست يقسو على برايتون بسباعية رغم استحواذ 37%
أخر الأخبار
خبر في الجول – كشف طبي يحدد موعد انتظام بنشرقي في تدريبات الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: صلاح لاعب استثنائي وأرقامه تتحدث عنه 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى الزمالك.. الجونة يودع أحمد حسام برسالة مؤثرة 14 دقيقة | الدوري المصري
سلوت: مهارة صلاح توضح الفارق بين ليفربول وبورنموث.. واحتاجنا للحظ للفوز 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
1 من 3.. هاتريك ديمبيلي يقود سان جيرمان للتفوق على بريست 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصطفى محمد في قائمة نانت لمواجهة ريمس 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الـ+90.. فاركو يفوز على غزل المحلة بعد مباراة مجنونة 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - الرباعي الهجومي كالعادة.. وتشواميني قلب دفاع أمام إسبانيول 40 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف