بتسديدة خيالية.. صلاح يسجل الهدف رقم 300 في مسيرته الأوروبية

تجاوز محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل محمد صلاح ثنائية لفريقه ليفربول في شباك بورنموث خلال مباراة الفريقين في الجولة 24 من الدوري.

وجاء هدف صلاح الأول من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثاني بتسديدة رائعة على طريقة قائد منتخب مصر لم يستطع الحارس التصدي لها.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 178 في المركز السادس، متفوقا على فرانك لامبارد الذي سجل 177 هدفا.

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كما سجل صلاح الهدف رقم 300 له في مسيرته الأوروبية مع الأندية في مختلف المسابقات، منهم 235 هدفا مع ليفربول.

وللمرة الخامسة في التاريخ ينجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وهي قائمة تضم كل من آلان شيرار بـ7 مرات، وسيرجيو أجويرو وهاري كين بـ6 مرات، وتييري هنري 5 مرات بالتساوي مع صلاح.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد 3 مرات مختلفة.

ويأتي بعده فقط تييري هنري نجم أرسنال الذي فعلها مرتين.

وبشكل عام وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 34 له هذا الموسم بواقع 21 هدفا و13 صناعة.

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