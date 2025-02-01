بهدفه في بورنموث.. صلاح يواصل صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي

السبت، 01 فبراير 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

واصل محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر التقدم في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل محمد صلاح هدف تقدم ليفربول في شباك بورنموث في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح من ركلة جزاء في الشوط الأول.

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وارتفع رصيد صلاح من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 177 بالتعادل مع فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق.

ويحتل صلاح بالتساوي مع لامبارد المركز السادس في قائمة الهدافين التي يتصدرها آلان شيرار.

وللمرة الخامسة في التاريخ ينجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وهي قائمة تضم كل من آلان شيرار بـ7 مرات، وسيرجيو أجويرو وهاري كين بـ6 مرات، وتييري هنري 5 مرات بالتساوي مع صلاح.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد 3 مرات مختلفة.

ويأتي بعده فقط تييري هنري نجم أرسنال الذي فعلها مرتين.

وبشكل عام وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 33 له هذا الموسم بواقع 20 هدفا و13 صناعة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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