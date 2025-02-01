عوّض الـ 5 بـ 7.. نوتنجهام فورست يقسو على برايتون بسباعية رغم استحواذ 37%

السبت، 01 فبراير 2025 - 17:18

كتب : FilGoal

كريس وود - نوتنجهام فورست

اكتسح نوتنجهام فورست ضيفه برايتون بسباعية دون مقابل في افتتاح الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وعوّض فورست خسارته الثقيلة التي تكبدها في الجولة الماضية ضد بورنموث بخماسية.

وحقق نوتنجهام الفوز باللقاء بسباعية رغم استحواذه بنسبة 37% على الكرة فقط طيلة أحداث اللقاء.

أخبار متعلقة:
تقارير: مالك نوتنجهام فورست يتفاوض مع ساو باولو بشأن أكاديمية الشباب مؤتمر أموريم: مثال برونو وأوجارتي يشرح سبب عدم ثبات التشكيل.. وثنائي يغيب ضد فورست تغريم نوتنجهام فورست 750 ألف جنيه إسترليني الصفقة الثامنة.. نوتنجهام فورست يضم أليكس مورينو

ولثالث مرة يسجل كريس وود 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، ولأول مرة يتخطى حاجز الـ 15 هدفا في المسابقة إذ رفع رصيده لـ 17 هدفا وارتقى للمركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد محمد صلاح (19) وإرلينج هالاند (18).

ويعد ذلك أكبر فوز لفورست في الدوري الإنجليزي منذ الفوز 7-0 على تشيلسي في 1991.

وتعد تلك أكبر خسارة لبرايتون منذ السقوط بنتيجة 9-0 أمام ميدلسبروه في عام 1959.

الفوز رفع رصيد نوتنجهام لـ 47 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أرسنال الثاني.

فيما توقف رصيد برايتون عند 34 نقطة تراجع بها للمركز العاشر.

وصف المباراة

تقدم نوتنجهام مبكرا بهدف عكسي سجله لويس دانك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.

وأضاف مورجان جيبس وايت الهدف الثاني في الدقيقة 25 برأسية بعد ركنية من صناعة إيلانجا.

وعزز كريس وود النتيجة في الشوط الأول لتصبح 3-0 في الدقيقة 32 بتحويل عرضية إيلانجا في الشباك.

وصنع إيلانجا ثالث أهدافه في اللقاء بصناعة الهدف الرابع لوود في الدقيقة 64.

وأصبحت النتيجة 5-0 بفضل هدف وود من علامة الجزاء في الدقيقة 69.

ووضع البدلاء اسمهم في قائمة المسجلين، فسجل نيكو ويليامز في الدقيقة 89 من صناعة إبراهيما سنجاري.

Image

وأنهى جوتا سيلفا في الدقيقة 90+1 اللقاء بالهدف السابع.

كريس وود نوتنجهام فورست برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بتسديدة خيالية.. صلاح يسجل الهدف رقم 300 في مسيرته الأوروبية بهدفه في بورنموث.. صلاح يواصل صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي دوكوريه يسجل رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي ضد ليستر انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(2) ليفربول تشكيل ليفربول - الريدز كامل العدد.. صلاح أساسي ضد بورنموث ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من ضم راشفورد مانشستر يونايتد يضم أيدين هيفين من أرسنال أوديجار: ما يحدث أمام مانشستر سيتي؟ من الأفضل أن تكون المعركة داخل الملعب
أخر الأخبار
بتسديدة خيالية.. صلاح يسجل الهدف رقم 300 في مسيرته الأوروبية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - محمود فخري يقود هجوم فاركو.. وموري توريه في وسط غزل المحلة 16 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - زياد فرج في وسط بتروجت.. وثلاثي هجومي لـ الاتحاد 32 دقيقة | الدوري المصري
رأسية أسامة فيصل تقود البنك الأهلي للفوز وتأزم موقف إنبي 44 دقيقة | الدوري المصري
تعادل ثالث بينهما.. زد يخطف نقطة من المصري بهدف عكسي 44 دقيقة | الدوري المصري
بهدفه في بورنموث.. صلاح يواصل صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
دوكوريه يسجل رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي ضد ليستر ساعة | الكرة الأوروبية
عوّض الـ 5 بـ 7.. نوتنجهام فورست يقسو على برايتون بسباعية رغم استحواذ 37% ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف