عوّض الـ 5 بـ 7.. نوتنجهام فورست يقسو على برايتون بسباعية رغم استحواذ 37%

اكتسح نوتنجهام فورست ضيفه برايتون بسباعية دون مقابل في افتتاح الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وعوّض فورست خسارته الثقيلة التي تكبدها في الجولة الماضية ضد بورنموث بخماسية.

وحقق نوتنجهام الفوز باللقاء بسباعية رغم استحواذه بنسبة 37% على الكرة فقط طيلة أحداث اللقاء.

ولثالث مرة يسجل كريس وود 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، ولأول مرة يتخطى حاجز الـ 15 هدفا في المسابقة إذ رفع رصيده لـ 17 هدفا وارتقى للمركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد محمد صلاح (19) وإرلينج هالاند (18).

ويعد ذلك أكبر فوز لفورست في الدوري الإنجليزي منذ الفوز 7-0 على تشيلسي في 1991.

وتعد تلك أكبر خسارة لبرايتون منذ السقوط بنتيجة 9-0 أمام ميدلسبروه في عام 1959.

الفوز رفع رصيد نوتنجهام لـ 47 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أرسنال الثاني.

فيما توقف رصيد برايتون عند 34 نقطة تراجع بها للمركز العاشر.

وصف المباراة

تقدم نوتنجهام مبكرا بهدف عكسي سجله لويس دانك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.

وأضاف مورجان جيبس وايت الهدف الثاني في الدقيقة 25 برأسية بعد ركنية من صناعة إيلانجا.

وعزز كريس وود النتيجة في الشوط الأول لتصبح 3-0 في الدقيقة 32 بتحويل عرضية إيلانجا في الشباك.

وصنع إيلانجا ثالث أهدافه في اللقاء بصناعة الهدف الرابع لوود في الدقيقة 64.

وأصبحت النتيجة 5-0 بفضل هدف وود من علامة الجزاء في الدقيقة 69.

ووضع البدلاء اسمهم في قائمة المسجلين، فسجل نيكو ويليامز في الدقيقة 89 من صناعة إبراهيما سنجاري.

وأنهى جوتا سيلفا في الدقيقة 90+1 اللقاء بالهدف السابع.