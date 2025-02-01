انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(2) ليفربول

السبت، 01 فبراير 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورنموث ضد ليفربول لحساب الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح في اللقاء بشكل أساسي والذي سينطلق في الخامسة مساءً.

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.

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فيما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الرابع.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

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انتهت

ق 88: خروج محمد صلاح ودخول واتارو إندو.

ق 75: جووووووووول صلاح من تسديدة مقوسة رائعة داخل منطقة الجزاء.

ق 71: تسديدة في القائم من تفارنير ترتد إلى كلويفرت الذي أهدر أمام المرمى الخالي.

ق 50: أليسون ينقذ ليفربول مرة أخرى من انفراد لسيمينو.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 37: هدف لبورنموث لكن احتسب تسلل.

ق 30: جووووووول محمد صلاح من نقطة الجزاء.

ق 29: احتساب ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 27: ركلة جزاء لصالح ليفربول والعودة إلى تقنية الفيديو.

ق 20: تسديدة صاروخية من سيمينيو داخل منطقة الجزاء ترتطم في القائم.

ق 14: تسديدة قوية من جاستن كلويفرت يتصدى لها أليسون حارس مرمى ليفربول.

بداية اللقاء

ليفربول محمد صلاح بورنموث
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