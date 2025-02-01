تشكيل ليفربول - الريدز كامل العدد.. صلاح أساسي ضد بورنموث

السبت، 01 فبراير 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش

يبدأ محمد صلاح أساسيا مع ليفربول ضد بورنموث في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وغاب صلاح ولاعبو التشكيل الأساسي للريدز في المواجهة الأخيرة ضد إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي بعد حسم التأهل.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً على ملعب فيتاليتي معقل بورنموث.

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وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ

الهحوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الرابع.

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