التشكيل - صلاح محسن يقود هجوم المصري.. وزيكو على مقاعد بدلاء زد

يقود صلاح محسن هجوم النادي المصري خلال مواجهته المرتقبة ضد زد.

ويلعب المصري أمام زد بعد قليل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

في المقابل يتواجد مصطفى زيكو وشادي حسين ثنائي زد على مقاعد البدلاء، فيما يقود ديسلون كاموني هجوم الفريق ضد المصري.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد زد في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة زد كالتالي:

حارس: محمود حمدي

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – محمد دبش – عمرو سعداوي.

الوسط: أتدجيكو سامادو – محمود حمادة

أمامهما: حسن علي - عبد الرحيم دغموم - كريم بامبو

الهجوم: صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - فخر الدين بن يوسف - أحمد القرموطي - بابا بادجي - باهر المحمدي - يوسف الجوهري - احمد عيد - سمير فكري - حسين فيصل.

فيما جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - أحمد طارق - محمد إسماعيل - أحمد زكي

الوسط: أحمد الصغيري - بيتر زيلو موتوموسي - أحمد عادل

الهجوم: مصطفى سعد- رشيد أحمد - ديلسون كاموني.

البدلاء:

عمرو حسام - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن عماد - معط ماجاسا - شادي حسين - مصطفى زيكو - سامح إبراهيم