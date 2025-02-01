ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من ضم راشفورد

يقترب أستون فيلا من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن الخطوة المقترحة لا تزال بحاجة لبعض التفاصيل لتسويتها بين جميع الأطراف.

وأشار التقرير إلى أن أستون فيلا يعمل على تغطية راتب اللاعب طيلة فترة الإعارة، حيث مقررا أن يغطي النادي راتبا كبيرا.

ويرى النادي أن فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا ستكون جاذبة لراشفورد.

وأكمل التقرير أنه سيتم وضع بندا لخيار الشراء مع فيلا.

وأوضح التقرير أيضا أن أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا طلب إجراء محادثات مع راشفورد بشكل شخصي لأنه معجب بأسلوب ويعتقده أنه سيساعده على تقديم أفضل مستوياته.

ولم يشارك راشفورد في آخر 12 مباراة مع مانشستر يونايتد إذ غاب عن قائمة الشياطين الحمر تحت قيادة روبن أموريم منذ ذلك الحين.

ويمتد تعاقد راشفورد مع يونايتد حتى 2028 ويعد من أكثر اللاعبين تقاضيا للرواتب في إنجلترا بـ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وارتبط اسم راشفورد في يناير الجاري بالانتقال لبرشلونة وميلان وبوروسيا دورتموند.

صاحب الـ 27 عاما خاض 24 مباراة هذا الموسم سجل 7 وصنع 3 في جميع المسابقات.