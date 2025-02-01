مواعيد مباريات السبت 1 فبراير - ليفربول وريال مدريد و4 مباريات في الدوري

السبت، 01 فبراير 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يشهد اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات السبت 1 فبراير والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث ضمن الجولة 24 من المسابقة.

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فيما يواجه ريال مدريد نظيره إسبانيول ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

كما تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري.

ويلعب المصري ضد زد على استاد برج العرب في مواجهة مرتقبة .

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × بورنموث.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4

الدوري المصري

زد × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 1.

إنبي × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

بتروجت × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

فاركو × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × إسبانيول.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

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