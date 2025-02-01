مواعيد مباريات السبت 1 فبراير - ليفربول وريال مدريد و4 مباريات في الدوري

يشهد اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات السبت 1 فبراير والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث ضمن الجولة 24 من المسابقة.

فيما يواجه ريال مدريد نظيره إسبانيول ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

كما تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري.

ويلعب المصري ضد زد على استاد برج العرب في مواجهة مرتقبة .

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × بورنموث.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4

الدوري المصري

زد × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 1.

إنبي × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

بتروجت × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

فاركو × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × إسبانيول.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.