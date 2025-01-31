بعد ارتباط اسمه بـ الزمالك.. الوداد يضم محمد الجديدي

أعلن نادي الوداد المغربي ضم محمد الجديدي قادما من شباب المحمدية.

وارتبط اسم اللاعب من قبل بالانضمام للزمالك في سوق الانتقالات الجارية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن بعض الوكلاء عرضوا اسم محمد الجديدي مدافع شباب المحمدية المغربي -20 سنة- على نادي الزمالك.

وأوضح تقرير مغربي أن الزمالك اتخذ قراره بوقف المفاوضات رغم موافقة كريستيان جروس المبدئية بسبب المستوى الفني للاعب الذي لم يقنع المسؤولين.

وأصبح الجديدي ثالث صفقات الوداد بعد كل من فهد موفي وميكائيل مالسا.

اللاعب نشأ في فريق شباب المحمدية وتم تصعيده للفريق الأول في مطلع الموسم الحالي.

وظهر الجديدي في الدوري المغربي في 16 مباراة، وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل الوداد المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 19 مباراة بفارق 13 نقطة عن نهضة بركان المتصدر.

ويحتل فريق شباب المحمدية المركز الأخير في الدوري المغربي برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وبلا فوز في أول 19 جولة حتى الآن.