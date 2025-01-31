تحديد مواعيد مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مواعيد مباريات الملحق لـ دوري أبطال أوروبا 2024-25.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية أبرزها لقاء مانشستر سيتي ضد ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وتأهلت الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في انتظار الفائزين الثمانية من مرحلة الملحق، فيما أقيمت قرعة اليوم لتحديد الفرق الثمانية الأخرى في دور الـ16.

وتلتقي الفرق من المركز الـ 9 إلى 24 من مرحلة الدوري، في مواجهة إقصائية ذهابا وإيابا لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت المواعيد كالتالي

الذهاب (11-12 فبراير)

11 فبراير – بريست × باريس سان جيرمان (8 إلا ربع بتوقيت القاهرة)

11 فبراير – يوفنتوس × إيندهوفن (10 بتوقيت القاهرة)

11 فبراير – مانشستر سيتي × ريال مدريد (10 بتوقيت القاهرة)

11 فبراير – سبورتنج لشبونة × بوروسيا دورتموند (10 بتوقيت القاهرة)

12 فبراير – كلوب بروج × أتالانتا (8 إلا ربع بتوقيت القاهرة)

12 فبراير – موناكو × بنفيكا (10 بتوقيت القاهرة)

12 فبراير – سيلتك × بايرن ميونيخ (10 بتوقيت القاهرة)

12 فبراير – فينيورد × ميلان (10 بتوقيت القاهرة)

video:1

الإياب (18-19 فبراير)

18 فبراير – ميلان × فينيورد (8 إلا ربع بتوقيت القاهرة)

18 فبراير – أتالانتا × كلوب بروج (10 بتوقيت القاهرة)

18 فبراير – بايرن ميونيخ × سيلتك (10 بتوقيت القاهرة)

18 فبراير - بنفيكا × موناكو (10 بتوقيت القاهرة)

19 فبراير – بوروسيا دورتموند × سبورتنج لشبونة (8 إلا ربع بتوقيت القاهرة)

19 فبراير – باريس سان جيرمان × بريست (10 بتوقيت القاهرة)

19 فبراير – إيندهوفن × يوفنتوس (10 بتوقيت القاهرة)

19 فبراير – ريال مدريد × مانشستر سيتي (10 بتوقيت القاهرة)