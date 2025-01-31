قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية

الجمعة، 31 يناير 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا

أسفرت قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد.

ويمكن للدولي المصري عمر مرموش المشاركة مع مانشستر سيتي في بطولة دوري الأبطال بدءًا من الدور المقبل.

وتأهلت الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في انتظار الفائزين الثمانية من مرحلة الملحق، فيما أقيمت قرعة اليوم لتحديد الفرق الثمانية الأخرى في دور الـ16.

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وتلتقي الفرق من المركز الـ 9 إلى 24 من مرحلة الدوري، في مواجهة إقصائية ذهابا وإيابا لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

ستاد بريست × باريس سان جيرمان

موناكو × بنفيكا

وينتظر ليفربول وبرشلونة الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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كلوب بروج - أتالانتا

سبورتنج لشبونة - بوروسيا دورتموند

وينتظر ليل وأستون فيلا الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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مانشستر سيتي - ريال مدريد

سيلتك - بايرن ميونيخ

وينتظر أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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يوفنتوس - أيندهوفن

فينورد - ميلان

وينتظر أرسنال وإنتر الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

وستقام المباريات الإقصائية المؤهلة لدور الـ16 في المواعيد التالية: الذهاب يومي 11 و12 فبراير والإياب 18 أو 19 فبراير.

وستقام قرعة أخرى لتحديد مواجهات دور الـ16 يوم 21 فبراير.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية.

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