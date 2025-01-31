لاعب أرسنال السابق يزامل مصطفى محمد في نانت

الجمعة، 31 يناير 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أعلن نادي نانت ضم الفرنسي فرانسيس كوكلين قادما في صفقة انتقال حر.

وتدرب اللاعب في وقت سابق وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل أيام ثم وقع على عقود الانتقال الرسمية.

وأضاف التقرير أن كوكلين كان على وشك الانضمام إلى نانت في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قبل أن تفسد الإصابة هذه الخطوة

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وسيتزامل كوكلين مع مصطفى محمد الذي من المتوقع أن يواصل مشواره مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وأصبح كوكلين لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع فياريال في نهاية الموسم الماضي.

وانضم كوكلين إلى فياريال في صيف 2020 قادمًا من فالنسيا مقابل حوالي 7 ملايين يورو.

وسبق لـ كوكلين اللعب في صفوف أرسنال ولوريان وفرايبورج وتشارلتون أثليتك، قبل أن يبدأ مسيرته في الدوري الإسباني رفقة فالنسيا في 2018.

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