تقرير فرنسي: نانت يتراجع عن فكرة رحيل مصطفى محمد لسبين

تراجع نادي نانت الفرنسي عن قراره بشأن إمكانية رحيل مصطفى محمد في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ولا يشارك مصطفى محمد كثيرا مع فريقه هذا الموسم، وألمح مدربه أنطوان كومبواري أن عليه البحث عن فريق جديد.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي سبب تراجع الكناري لأن العروض المقدمة إعارة وليست بيع، وكذلك بسبب تألق الدوري المصري ضد ليون في المباراة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن أندية باناثينيكوس اليوناني ولانس الفرنسي وليجانيس الإسباني حاولت ضم مهاجم منتخب مصر على سبيل الإعارة.

وقال مصدر مقرب من مصطفى محمد لـFilGoal.com في وقت سابق: "الأهلي والزمالك تواصلا معه خلال الأيام الماضية، خاصة الزمالك الذي تواصل بشكل جاد مؤخرا ولكن اللاعب في الوقت الحالي يرغب في إكمال مسيرته في أوروبا".

وأضاف "مصطفى محمد لديه اهتمام من بلاكبيرن روفرز الانجليزي وليجانيس الاسباني ومونزا الايطالي بالإضافة لعروض سعودية، وسيتم تحديد مستقبله خلال الساعات المقبلة".

وأتم "اللاعب يريد الرحيل عن نانت وخوض تجربة جديدة ولكن النادي الفرنسي لن يوافق على رحيله في حالة عدم جلب مهاجم جديد".

وعاد مصطفى محمد لقائمة الفريق في لقاء ليون وسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 بعدما دخل كبديل.

وذلك بعد غيابه عن قائمة اللقاء الماضي ضد سانت إيتيان.

مهاجم الزمالك السابق سجل 22 هدفا في 98 مباراة لعبها مع نانت بمختلف المسابقات منذ انضمامه في صيف 2022.

بينما شارك مصطفى في 17 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم معظمها كبديل، وسجل 3 أهداف.