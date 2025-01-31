مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف مد القيد محليا بعد قرار كاف

كشف مصدر من اتحاد الكرة المصري الموقف من مد فترة القيد للمسابقة بعد قرار الاتحاد الإفريقي (كاف).

واتخذ كاف قرارا بمد فترة القيد في النصف الثاني من الموسم حتى 28 فبراير المقبل عوضا عن 31 يناير الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "قرار مد فترة القيد لـ الدوري المصري يجب اتخاذه من خلال اجتماع رسمي".

وأضاف "لم يتم الاتفاق أي شيء بعد قرار كاف الأخير، ولا يزال الأمر في محل الدراسة".

وكان مقررا أن يغلق باب القيد في الدوري المصري بنهاية يناير الجاري لكن اتحاد الكرة قرر مده لـ 8 فبراير المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية حتى 28 نوفمبر 2025.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة القيد غدا الجمعة 31 يناير.

كذلك قرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.

وجاء نص بيان كاف كالتالي:

كاف يغير قواعد دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ويمد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين حتى 28 فبراير 2025.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" غير اليوم قواعد تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال والكونفدرالية، ليسمح للأندية بتسجيل لاعب شارك في أي من المسابقتين مع نادٍ آخر في نفس الموسم.

بتغيير قواعد تسجيل اللاعبين، صارت قواعد دوري الأبطال والكونفدرالية الآن مثل قواعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

تعديلات هذه لقواعد ستساهم في زيادة جاذبية دوري الأبطال والكونفدرالية لجماهير كرة القدم والمشاهدين عبر التلفاز والرعاة والشركاء في إفريقيا وحول العالم.

هذه التعديلات قد تحسن أيضا جودة الأندية الإفريقية المشاركة في كأس العالم 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين يونيو ويوليو.

المكتب التنفيذي للكاف أيضا قرر تمديد فترة تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال والكونفدرالية حتى 28 فبراير 2025.