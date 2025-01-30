كاف يعلن مد القيد حتى 28 فبراير.. وتغيير تاريخي في قواعد تسجيل اللاعبين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية حتى 28 نوفمبر 2025.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة القيد غدا الجمعة 31 يناير.

كذلك قرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.

وجاء نص بيان كاف كالتالي:

كاف يغير قواعد دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ويمد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين حتى 28 فبراير 2025.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" غير اليوم قواعد تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال والكونفدرالية، ليسمح للأندية بتسجيل لاعب شارك في أي من المسابقتين مع نادٍ آخر في نفس الموسم.

بتغيير قواعد تسجيل اللاعبين، صارت قواعد دوري الأبطال والكونفدرالية الآن مثل قواعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

تعديلات هذه لقواعد ستساهم في زيادة جاذبية دوري الأبطال والكونفدرالية لجماهير كرة القدم والمشاهدين عبر التلفاز والرعاة والشركاء في إفريقيا وحول العالم.

هذه التعديلات قد تحسن أيضا جودة الأندية الإفريقية المشاركة في كأس العالم 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين يونيو ويوليو.

المكتب التنفيذي للكاف أيضا قرر تمديد فترة تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال والكونفدرالية حتى 28 فبراير 2025.