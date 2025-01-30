كاف يعلن مد القيد حتى 28 فبراير.. وتغيير تاريخي في قواعد تسجيل اللاعبين

الخميس، 30 يناير 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية حتى 28 نوفمبر 2025.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة القيد غدا الجمعة 31 يناير.

كذلك قرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.

أخبار متعلقة:
قبل ساعات على القرعة.. كاف يعلن تصنيف المنتخبات في أمم إفريقيا 2025 مستوحى من "الزليج".. كاف يعلن شعار أمم إفريقيا 2025 بينهم الحضري.. كاف يعلن حضور 6 أساطير لقرعة كأس الأمم الإفريقية

وجاء نص بيان كاف كالتالي:

كاف يغير قواعد دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ويمد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين حتى 28 فبراير 2025.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" غير اليوم قواعد تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال والكونفدرالية، ليسمح للأندية بتسجيل لاعب شارك في أي من المسابقتين مع نادٍ آخر في نفس الموسم.

بتغيير قواعد تسجيل اللاعبين، صارت قواعد دوري الأبطال والكونفدرالية الآن مثل قواعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

تعديلات هذه لقواعد ستساهم في زيادة جاذبية دوري الأبطال والكونفدرالية لجماهير كرة القدم والمشاهدين عبر التلفاز والرعاة والشركاء في إفريقيا وحول العالم.

هذه التعديلات قد تحسن أيضا جودة الأندية الإفريقية المشاركة في كأس العالم 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين يونيو ويوليو.

المكتب التنفيذي للكاف أيضا قرر تمديد فترة تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال والكونفدرالية حتى 28 فبراير 2025.

كاف دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الاتحاد الإفريقي
نرشح لكم
قاهر الفراعنة.. الوداد يحسم صفقة لاعب صنداونز الصفقة الثانية.. الوداد المغربي يتعاقد مع لاعب بلد الوليد موسيماني يفسخ تعاقده مع استقلال طهران بعد نهاية المهلة مدرب جنوب إفريقيا: مصر المرشحة لتصدر المجموعة في أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا 2025 - أغادير.. المدينة التي تتحدث لغتين وتستضيف مباريات مصر حجر زيمبابوي ونهائي 1998.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق مجموعتها بأمم إفريقيا أمم إفريقيا 2025 – تعرف على ترتيب مباريات مصر قرعة أمم إفريقيا 2025 - مجموعة متوازنة لمنتخب مصر.. مواجهة عربية وأخرى نارية لحامل اللقب
أخر الأخبار
"العلاج السحري لملوك إفريقيا".. فاركو يعلن انتقال محمود جهاد إلى الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
مدحت العدل يكشف: سداد مستحقات لاعبي الزمالك.. ومكافآت في حالة الفوز على بيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
جمال العدل يهاجم بنشرقي ويكشف: الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما مغربي 4 ساعة | الدوري المصري
قرعة ملحق الدوري الأوروبي المحتملة - قمة إيطالية برتغالية محتملة.. ويونايتد في انتظار مواجهة قوية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمرة الخامسة 4 ساعة | كرة يد
ناصر ماهر: تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك.. وعلينا الاستعداد لجميع الظروف 4 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء جهاد وحسام.. والبدء في إجراءات قيدهما 4 ساعة | ميركاتو
موعد قرعة مرحلة الملحق في الدوري الأوروبي.. والقناة الناقلة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف