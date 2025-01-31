هدف واحد يكفي 3 مرات.. حرس الحدود يفوز على الجونة

فاز حرس الحدود على منافسه الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عبده جودة هدف حرس الحدود الوحيد.

وواصل حرس الحدود سلسلة انتصاراته المتتالية، إذ للمباراة الثالثة على التوالي يحقق الفريق الفوز.

وللمباراة الثالثة تواليا أيضا يفوز حرس الحدود بهدف دون رد والحفاظ على شباكه من تلقي أي هدف.

وكان حرس الحدوو قد خسر في أول 4 مباريات من الدوري 3 مرات وتعادل في لقاء آخر قبل أن يصحح مساره.

وعلى الجانب الآخر فللمباراة السادسة على التوالي في بطولة الدوري يخسر الجونة.

ويعد الجونة أضعف خط هجوم في الدوري بتسجيله 3 أهداف.

وبات الجونة أضعف خط دفاع في الدوري حتى الآن بتلقيه 12 هدفا بالتساوي مع فاركو الذي لم يلعب مباراة الأسبوع الحالي.

وبهذا الفوز وصل حرس الحدود للنقطة 15 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة السادسة ويتذيل الترتيب.

وصف المباراة

حاول حرس الحدود منذ البداية تهديد الجونة ومن ركلة ركنية في الدقيقة 12 نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عبد الرحمن جودة برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 17 أهدر أوجو صامويل هدفا محققا بعد مراوغة حارس مرمى حرس الحدود لكن اترطمت تسديدته في القائم.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول حصل حرس الحدود على ركلة ركنية أبعدها دفاع لجونة بشكل خاطيء فتابعها عبد الرحمن جودة برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وحافظ حرس الحدود على النتيجة في الشوط الثاني الذي سار بإيقاع بطيء.