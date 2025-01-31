مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.. واحتمالات دور الـ 16

الجمعة، 31 يناير 2025 - 18:24

كتب : محمد عبد العظيم

شعار أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباريات وملاعب نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويخوض منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في مدينة أغادير المغربية. (تعرف أكثر على المدينة من هنا)

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وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في نسختها الـ35 في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر العام الجاري وحتى 18 يناير من العام المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019.

وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

22 ديسمبر 2025

مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى على الملعب الكبير في أغادير

26 ديسمبر 2025

مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثانية على الملعب الكبير في أغادير

29 ديسمبر 2025

مصر ضد أنجولا في الجولة الثالثة على الملعب الكبير في أغادير

سيناريوهات دور الـ 16

وفي حال تأهل منتخب مصر في الصدارة سيواجه ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة على نفس الملعب يوم 5 يناير 2026.

وفي حال تأهل منتخب مصر في المركز الثاني سيواجه ثاني المجموعة السادسة يوم 4 يناير 2026 على ملعب البريد في الرباط.

وفي حال احتل منتحب مصر في المركز الثالث سيواجه أول المجموعة الرابعة أو الثالثة وفقا للمتأهلين.

إذا واجه متصدر الرابعة ستكون يوم 3 يناير 2026 على ملعب طنجة.

وإذا واجه متصدر المجموعة الثالثة ستكون يوم 5 يناير 2026 على ملعب المجمع الرياضي في فاس.

جدول مواعيد البطولة بالكامل من هنــــــــا

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