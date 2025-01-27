كأس أمم إفريقيا 2025 - أغادير.. المدينة التي تتحدث لغتين وتستضيف مباريات مصر

يخوض منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في مدينة أغادير المغربية.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر على ملعب أدرار في مدينة أغادير طوال دور المجموعات ويبعد عن فندق الإقامة فيرمونت بـ 34 دقيقة ومسافة 25 كيلو مترا.

فماذا تشتهر مدينة أغادير؟

مدينة أغادير واحدة من المراكز الحضرية الرئيسية في المغرب.

وتبلغ عدد سكانها 924 ألف نسمة، وتشتهر كونها عاصمة الثقافة الأمازيغية المغربية.

ويتحدث أكثر من نصف سكانها باللغة الأمازيغية وهي اللغة الرسمية الثانية في المغرب.

ويتكلم 222 ألف شخص في المدينة باللغة الأمازيغية وتمثل هذه النسبة 53.7% من إجمالي السكان.

المهرجانات الأمازيغية

تعتبر مدينة أغادير ملتقى للعديد من المهرجانات المتعلقة بالثقافة الأمازيغية مثل رأس السنة الأمازيغيةي الذي يحتلف به في 13 يناير من كل عام وخاصة في منطقة وسط المدينة.

مكذلك مهرجان بوجلود وهو تقليد أمازيغي قديم آخر يحتفل به في ضواحي المدينة وأيضا مهرجان إسني نورغ الدولي للأفلام الأمازيغية.

ومدينة أغادير مسقط رأس العديد من أعمدة الموسيقى الشيلحة والأمازيغية مثل إزنزارن وأودادن.

تسميتها

أغادير هو اسم أمازيغي ويعني الحصم المنيع ويوجد تفسير آخر وهو مخزن الممتلكات أو مخزن الحبوب.

وللمدينة عدة أسماء مختلفة منذ نهاية القرن الـ15 الميلادي، منها ما هو محلي مثل أكادير إيغير وأكادير لعربا ولعين لعربا وفونتي وتكمي أوكادير لعربا وتكمي أورومي.

ويوجد اسماء أيضا وجدت في الخرائط والثائق الرسمية الدولية أشهرها اسم بورطو ميسكينوم (ميناء قبيلة مسكينة).

ويبلغ مجموع الأسماء حوالي 20 إسما، إلا أن أكثريتها اندثر بمرور الزمن.

أنديتها

حسنية أغادير يعتبر النادي الأشهر للمدينة ويحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 21 نقطة.

ويبتعد عن المركز الـ15 الذي يهبط لدوري الدرجة الثانية بفارق 11 نقطة.

والنادي الآخر هو رجاء أغادير الذي يتواجد في دوري الدرجة الرابعة.