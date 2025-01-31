خبر في الجول - كوتيسا يبلغ الأهلي بقراره.. وساعات تحسم الصفقة

الجمعة، 31 يناير 2025 - 17:41

كتب : أحمد الخولي

ديريك كوتيسا - سيرفيت السويسري

أبلغ السويسري دريك كوتيسا مسؤولي الأهلي رغبته في تأجيل مفاوضات انتقاله من سيرفيت في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ديريك كوتيسا

النادي : سيريفت

وحسبما علم FilGoal.com فإن السويسري رغب في توقف المفاوضات في ظل صعوبة التفاوض بين الناديين لإتمام التعاقد حاليا.

وينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري مع سيرفيت وهو ما يعني أنه سيكون حرا في تحديد وجهته المقبلة دون الرجوع لناديه.

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وعلم FilGoal.com أيضا أن الأهلي سيحسم قراره في الساعات المقبلة بشأن صفقة السويسري.

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وسبق أن صرّح دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر عبر صحيفة tdg السويسرية: "دريك كوتيسا هو أحد اللاعبين أو الثلاثة الذين يثيرون اهتمامنا بالفعل".

وأوضح "لكن لا توجد اتصالات محددة معه أو مع سيرفيت حتى الآن ولم يتم تقديم أي عرض".

وقال بوليندورف عبر موقع TDG سبورتس: "أعلم رغبة العديد من الفرق في التعاقد مع كوتيسا ومن ضمنهم الأهلي ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق، نعم هناك تواصل ولكن دون اتفاق، دريك كوتيسا يفضل البقاء في جينيف حتى نهاية الموسم وبنسبة 99% سيبقى مع سيرفيت وبنسبة 1% قد ينتقل إلى فريق آخر يلبي جميع المعايير بما في ذلك معايير سيرفيت".

وتابع "نعمل بهدوء للخطوات التالية في الصيف، هناك أندية تتواصل معنا وأندية أخرى سنتحدث معها والهدف هو إيجاد فريق مستقر ونادي جاد يكون مشروعه الرياضية مفيدا لديريك ونبحث بشكل أساسي عن ذلك في أوروبا".

وكشف بول بوليندورف وكيل اللاعب في وقت سابق عن اقترابه من استكمال الموسم برفقة فريقه السويسري.

وخاض كوتيسا صاحب الأصول الأنجولية مباراة واحدة مع منتخب سويسرا العام الماضي.

وارتدى الجناح صاحب الـ 27 عاما قمصان فرق سيرفيت وسانت جالين في سويسرا ورميس في فرنسا وزولته فارجيم في بلجيكا.

ويلعب الجناح الأيسر منذ 2022 لفريق سيريفيت.

وخاض الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 2، وينتهي تعاقده مع الفريق السويسري بنهاية الموسم.

وأعلن الأهلي ضم الرباعي: أحمد رضا من بتروجت ونتيس جراديشار من فيهرفار المجري ومصطفى العش من زد وأشرف بنشرقي في صفقة انتقال حر.

الأهلي سيرفيت دريك كوتيسا
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