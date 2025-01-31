مؤتمر جوارديولا: استمرار غياب 3 لاعبين أمام أرسنال.. وهذا سبب التعاقد مع مرموش

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن أسباب التعاقد مع عمر مرموش ومواجهة ريال مدريد في الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومواجهة أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

وأوضح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال عن أسباب التعاقد مع مرموش: "النادي قرر التعاقد مع لاعب إضافي في الثلث الهجومي يتمتع بموهبة في التسجيل والتمرير الحاسم والسرعة والتسديد من الركلات الثابتة".

وأكمل حديثه عن الصفقات الجديدة: "هذا الموسم استثنائي بالنسبة للعديد من الأشياء، ويجب أن نتدخل لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، لكن هؤلاء اللاعبون لا يأتون لمدة ستة أشهر، بل يأتون للسنوات الأربع أو الخمس أو الستة المقبلة إذا سارت الأمور على ما يرام".

وتعاقد مانشستر سيتي مع عمر مرموش قادما من اينتراخت فرانكفورت، وفيتور ريس قادما من بالميراس، وعبد القادر خوسانوف من نادي لانس الفرنسي.

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: "سعيد دائما بالقرارات التي يتخذها النادي في سوق الانتقالات، إنهم يفعلون ما يعتقدون أنه الأفضل للنادي في الوقت الحالي"

واستمر في حديثه عن الانتقالات: "لقد تعاقدنا خلال موسم الانتقالات لأننا مستقرون من الناحية المالية منذ المواسم الماضية، ومازلنا حتى الآن بعد تحقيق أرباح خلال الموسم الخمسة الماضية".

وعن عودة اللاعبين المصابين ناثان أكي وروبن دياش ودوكو أمام أرسنال.. رد جوارديولا: "لا سنستمر بنفس القائمة".

وغاب دوكو عن آخر ثلاث مباريات للسيتي بعد تعرضه لكدمة في الفوز على إبسويتش.

وتحدث عن إصابة روبن دياش مدافع الفريق: "لا أعرف حتى الآن كم من الوقت سيغيب عن الملاعب، لقد كان مستقرًا وكان دائمًا قادرًا على لعب الكثير من المباريات، لكن هذا الموسم بدأ كذلك".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات يوم الاحد المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يسبقه أرسنال في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

وأكمل حديثه عن مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال: "تبدو المباراة وكأنها ديربي بالفعل، أربع سنوات متتالية من مواجهة ريال مدريد، مضيفا: "ريال مدريد أو بايرن، كلاهما كانا صعبين حقًا، آمل أن نتمكن من تقديم أفضل ما يمكن".

وعن المواجهات الصعبة للفريق في فبراير: "بدأناها بالفعل بمواجهتي باريس سان جيرمان وتشيلسي، لسنوات عديدة نواجه نفس الأمر"

وخاض مانشستر سيتي 4 مواجهات أمام ريال مدريد في المواسم الأربعة السابقة، ففي عام 2020 نجح مانشستر سيتي في إقصاء ريال مدريد من دور الـ16.

وفي عام 2022 خسر مانشستر سيتي أمام الملكي في نصف النهائي لينجح ريال مدريد في التتويج باللقب، قبل أن يثأر مانشستر سيتي في العام التالي 2023 بإقصاء الملكي من نصف النهائي قبل مواصلة مسيرته والتتويج بلقب دوري الأبطال.

ولكن في موسم 2024 حقق ريال مدريد الفوز على حساب مانشستر سيتي في ربع النهائي، ونجح الملكي في نهاية الموسم التتويج باللقب الأوروبي.