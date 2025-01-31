الرياضية: النصر يتمم اتفاقه مع جون دوران مقابل 77 مليون يورو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إتمام نادي النصر اتفاقه مع الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي.

وأوضحت الرياضية عن تفاصيل الصفقة التي ستتكلف 77 مليون يورو، يتم سدادها على 4 دفعات.

وأشار الصحيفة السعودية إلىت أن رئيس نادي النصر عبد الله الماجد، والرئيس التنفيذي بالنادي ماجد الجمعان، يوجدان في لندن حاليًا من أجل إنهاء إجراءات انتقال دوران إلى النصر بعقد يمتد خمسة أعوام.

ووفقا للرياضية تجاوز دوران الفحص الطبي يوم الخميس، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية المحلية، مساء الجمعة.

ولعب دوران صاحب الـ21 عاما، 19 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي منها 4 مباريات بصفة أساسية، سجل خلالهم 7 أهداف.

وانضم دوران إلى أستون فيلا قبل عامين، قادمًا من شيكاغو فاير الأمريكي مقابل 16.6 مليون يورو.