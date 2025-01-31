حال التأهل لنهائي كأس الرابطة.. تعديل موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري

الجمعة، 31 يناير 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش

أعلن نادي ليفربول تعديل موعد مباراته أمام أستون فيلا في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، في حالة تأهل الريدز إلى نهائي كأس الرابطة (كاراباو).

ويلتقي ليفربول في إياب نصف نهائي كأس كاراباو أمام توتنام يوم الخميس 6 فبراير على ملعب أنفيلد.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب توتنام انتهت بفوز سبيرز بهدف نظيف.

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وكان مقررًا أن يخوض ليفربول مواجهة الجولة 29 أمام أستون فيلا يوم السبت 15 فبراير.

إلا أن الموعد المحدد لنهائي كأس كاراباو سيكون يوم 16 مارس.

وبالتالي تقرر إقامة مباراة ليفربول أمام مضيفه أستون فيلا على ملعب فيلا بارك يوم الأربعاء 19 فبراير، حال تأهل ليفربول للمباراة النهائية من كأس كاراباو.

وفي حالة خوض ليفربول مواجهة أستون فيلا في الموعد الجديد، سيخوض الريدز المباراة يوم الأربعاء 19 فبراير، قبل مواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد 23 فبراير.

ويلتقي الفائز من ليفربول وتوتنام في نصف نهائي كأس كاراباو أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيوكاسل وأرسنال.

وكان نيوكاسل نجح في تحقيق الفوز على حساب أرسنال بثنائية خارج أرضه على ملعب الإمارات.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يحل أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ليفربول كأس كاراباو محمد صلاح
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