رابيد بوخارست يعلن انتقال بوبيندزا للدوري الصيني.. وقيمة الصفقة

الجمعة، 31 يناير 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

بوبيندزا - رابيد بوخارست

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني انتقال لاعبه الجابوني أرون بوبيندزا إلى صفوف تشجيانج بروفيشنال الصيني.

وانضم بوبيندزا إلى رابيد بوخارست بداية الموسم الجاري بعدما تراجع عن اتفاقه مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال نادي رابيد عبر موقعه الرسمي: "تم نقل آرون بوبندزا إلى دوري الدرجة الأولى الصيني، إلى تشجيانج بروفيشنال، الفريق الذي احتل المركز السابع في النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز"

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"جاء المهاجم الجابوني إلى رابيد في سبتمبر من العام الماضي كلاعب حر، بعد أن لعب الموسم الماضي مع إف سي سينسيناتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم".

فيما ذكر موقع gsp الروماني أن رابيد بوخارست حصل على 800 ألف يورو للتخلي عن بوبيندزا الذي تعاقد معه مجانا بعد صراع مع الزمالك.

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وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد بوبيندزا.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك عبر منصة إكس: "تم تقديم شكوى أرون بوبيندزا رسميا و تلقى النادي اخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا".

الزمالك سبق وأعلن وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا لكن المهاجم الجابوني لم يأتي إلى القاهرة وأتم اتفاقه مع رابيد بوخارست.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 11 مباراة وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق.

أرون بوبيندزا رابيد بوخارست
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