"العلاج السحري لملوك إفريقيا".. فاركو يعلن انتقال محمود جهاد إلى الزمالك

مدحت العدل يكشف: سداد مستحقات لاعبي الزمالك.. ومكافآت في حالة الفوز على بيراميدز

جمال العدل يهاجم بنشرقي ويكشف: الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما مغربي

ناصر ماهر: تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك.. وعلينا الاستعداد لجميع الظروف

خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء جهاد وحسام.. والبدء في إجراءات قيدهما

خبر في الجول - موقف الزمالك من التعاقد مع إيلي يوان