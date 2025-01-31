"العلاج السحري لملوك إفريقيا".. فاركو يعلن انتقال محمود جهاد إلى الزمالك
الجمعة، 31 يناير 2025 - 01:18
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مدحت العدل يكشف: سداد مستحقات لاعبي الزمالك.. ومكافآت في حالة الفوز على بيراميدز جمال العدل يهاجم بنشرقي ويكشف: الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما مغربي ناصر ماهر: تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك.. وعلينا الاستعداد لجميع الظروف خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء جهاد وحسام.. والبدء في إجراءات قيدهما محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والزمالك أحمد حسام لـ في الجول: وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف.. وطموحي حصد البطولات والانضمام لمنتخب مصر محمود جهاد لـ في الجول: وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف.. وهدفنا التتويج بكل البطولات خبر في الجول - موقف الزمالك من التعاقد مع إيلي يوان