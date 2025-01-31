مدحت العدل يكشف: سداد مستحقات لاعبي الزمالك.. ومكافآت في حالة الفوز على بيراميدز

كشف مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك عن تطورات لعلاج الوضع الاقتصادي للنادي.

وقال العدل في تصريحاته لقناة الزمالك: "هناك الكثير من الخير في الطريق لنادي الزمالك وأطمئن جماهيره: تحملوا قليلا كما تحملتم كثيرا".

وأضاف "ستأتي التدعيمات ولا تقلقوا فلا أحد خرج من نادي الزمالك ونجح. صفقات "الفرقعة" صداها يكون سلبيا والتاريخ يقول هذا الكلام".

وكشف "تم سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وسيتم صرف مكافآت لهم إن فازوا على بيراميدز".

وواصل "منافسا الزمالك وهما الأهلي وبيراميدز لديهما الكثير من الأموال، ولاعبونا الرجال لا يتقاضوا مستحقاتهم لفترات طويلة لظروف خارجة عن إرادة المجلس. أعد الجماهير أن النادي في القريب العاجل سيملك الموارد اللازمة لضم أي لاعب يريده".

وأعلن الأهلي عن تعاقده مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

وكشف أحمد حسام لاعب الجونة عن توقيعه لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات ونصف.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أتم أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة.

وقال حسام لـFilGoal.com :"وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف. وأطمح حصد البطولات والانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف "اتخذت خطوة كبيرة في مسيرتي. وسعيد اللعب بجوار شيكابالا وعبد الله السعيد وعمر جابر والونش".

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية أمس الأربعاء، قبل أن يتمم اتفاقه مع نادي الجونة.

وجاء تعاقد الزمالك مع اللاعب مقابل 11 مليون جنيه قيمة انتقاله من الجونة.

ويحصل الجونة على 6 ملايين جنيه نقدا بالإضافة إلى 5 ملايين على أقساط.

صاحب الـ 23 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل هدفا جاء في شباك الزمالك وصنع آخر.

من هو أحمد حسام؟

قلب دفاع وظهير أيسر الجونة تدرج في صفوف فرق الشباب وصولا للفريق الأول وساهم في عودة الفريق للدوري الممتاز.

انضم لقائمة منتخب مصر تحت قيادة ربيع ياسين في 2020 للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا بتونس بعد إصابة مجموعة من اللاعبين حينها بفيروس كورونا.

كماكشف محمود جهاد لاعب وسط فاركو عن توقيعه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم ونصف.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك يقترب من حسم صفقة محمود جهاد لاعب وسط فاركو. (طالع التفاصيل)

وقال جهاد في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف الموسم. انضمامي للفريق يحملني مسؤولية كبيرة اتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير".

وأضاف "انضمامي للزمالك يجعلني أقرب للتواجد ضمن منتخب مصر. عمرو الجناني وميدو تحدثا معي وبعد اتصالهما شعرت بأنني أصبحت لاعبا في الزمالك وأن الأمور حُسمت".

وأتم "رسالة لجماهير الزمالك؟ انضمامي للفريق مع اللاعبين المتواجدين سيكون من أجل التتويج بكل البطولات. الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر".

وارتبط الزمالك باسم محمود جهاد في أكثر من مرة سابقا.

جهاد صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الوسط المدافع وخاض الموسم الجاري 9 أهداف وسجل هدفين.

وسبق أن مثل منتخب مصر الأولمبي لكن لم يتواجد اسمه في القائمة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض جهاد بقميص فاركو 50 مباراة في جميع المسابقات.