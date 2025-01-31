كرة يد - كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمرة الخامسة

الجمعة، 31 يناير 2025 - 00:42

كتب : محمد مصطفى

كرواتيا أمام فرنسا في بطولة العالم لليد

حقق منتخب كرواتيا الفوز على حساب فرنسا بنتيجة 31 - 28 في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد على زغرب أرينا، والمقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كبير للمنتخب الكرواتي أصحاب الأرض بنتيجة 18-11.

ويعد ذلك التأهل الأول لكرواتيا للمباراة النهائية منذ 15 عاما.

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ونجح منتخب كرواتيا في التأهل لبطولة العالم 1995 أمام فرنسا، و2003 أمام ألمانيا، و2005 أمام إسبانيا، و2009 أمام فرنسا.

وتوج المنتخب الكرواتي باللقب مرة واحدة عام 2003 أمام ألمانيا فيما خسرت اللقب في 3 نهائيات.

وتعرض المنتخب الكرواتي لخسارة وحيدة خلال بطولة العالم أمام مصر في الجولة الثالثة من الدور الأول، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بعد مصر.

وأطاح بعدها المنتخب الكرواتي بمنتخبات أيسلندا وسلوفينيا وكاب فيردي ليتصدر الدور الرئيسي.

ونجح منتخب كرواتيا في الإطاحة بمنتخب المجر في سيناريو مثير في الثوان الأخيرة، قبل الإطاحة بفرنسا مساء الخميس والتأهل للنهائي.

وينتظر منتخب كرواتيا الفائز من مواجهة الدنمارك أمام البرتغال في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد.

وتأهل المنتخب الكرواتي لنهائي بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

كرواتيا بطولة العالم لليد
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