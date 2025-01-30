كرة سلة - الاتحاد السكندري يفسخ عقد الأمريكى ويليام شيرى

أنهى نادي الاتحاد السكندري علاقته التعاقدية مع المحترف الأمريكي ويليام شيرى لاعب فريق كرة السلة.

وفسخ الاتحاد السكندري تعاقده مع الأمريكي شيري بالتراضي.

وجاء قرار الاتحاد السكندري بفسخ عقد شيري بناء على الرؤية الفنية لأحمد عمر المدير الفني للفريق.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع شيري في نوفمبر الماضي بدلا من المحترف الأمريكي مايكل ديكسون الذي تعرض للإصابة بقطع جزئي وتمزق في وتر من أوتار الكتف.

وسبق لويليام شيري اللعب مع أندية أولمبياكوس اليوناني وألبا برلين الألماني بينما الموسم الماضي لعب مع جورجان الإيراني.

ويبلغ ويليام شيري من العمر 33 عاما.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن مد فترة القيد للأندية لمدة يوم واحد.

وبذلك تقرر غلق باب القيد يوم السبت 1 فبراير المقبل بدلا من 31 يناير الجاري.

ويأتي ذلك نظرا لأن يوم الجمعة الموافق 31 يناير إجازة رسمية في مصر.

وأقيمت خمس جولات من مسابقة دوري المحترفين حتى الآن بتصدر الأهلي.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة بالفوز في الخمس جولات آخرهم مواجهة الزمالك.

ويتقاسم فريقا الزمالك والاتحاد المركز الثاني بـ 9 نقاط بعد أربعة انتصارات وهزيمة واحدة.