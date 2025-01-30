انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (2)-(0) ستيوا بوخارست

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ستيوا بوخارست الروماني.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ستيوا بوخارست ضمن ختام الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وستيوا بوخحارست دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2-0.

ق 80.. تبديل ليونايتد بنزول جوشوا زيركزي بدلا من هويلوند.

ق 71.. تبديلان ليونايتد بنزول يورو وكاسيميرو بدلا من مارتينيز وإريكسن.

ق 69 .. جووووول كوبي ماينو يضيف الهدف الثاني بعد تمريرة من جارناتشو سددها في شباك ستيوا بوخارست.

ق 64.. خطيررررة تسديدة قوية من فلورين تاناسي لاعب ستيوا بوخارست تصطدم بالقائم ليضيع هدف التعادل لأصحاب الأرض.

ق 60.. جووووول الأول لمانشستر يونايتد عن طريق ديوجو دالوت

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 18. كوبي ماينو يضيع الأول بعد تسديدة أعلى العارضة.

ق 13.. حارس ستيوا بوخارست يتألق ويتصدى لتسديدة مالاسيا.

بداية المباراة