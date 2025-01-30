انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (2)-(0) ستيوا بوخارست

الخميس، 30 يناير 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ستيوا بوخارست الروماني.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ستيوا بوخارست ضمن ختام الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وستيوا بوخحارست دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------

نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2-0.

ق 80.. تبديل ليونايتد بنزول جوشوا زيركزي بدلا من هويلوند.

ق 71.. تبديلان ليونايتد بنزول يورو وكاسيميرو بدلا من مارتينيز وإريكسن.

ق 69 .. جووووول كوبي ماينو يضيف الهدف الثاني بعد تمريرة من جارناتشو سددها في شباك ستيوا بوخارست.

ق 64.. خطيررررة تسديدة قوية من فلورين تاناسي لاعب ستيوا بوخارست تصطدم بالقائم ليضيع هدف التعادل لأصحاب الأرض.

ق 60.. جووووول الأول لمانشستر يونايتد عن طريق ديوجو دالوت

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 18. كوبي ماينو يضيع الأول بعد تسديدة أعلى العارضة.

ق 13.. حارس ستيوا بوخارست يتألق ويتصدى لتسديدة مالاسيا.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد
نرشح لكم
قرعة ملحق الدوري الأوروبي المحتملة - قمة إيطالية برتغالية محتملة.. ويونايتد في انتظار مواجهة قوية موعد قرعة مرحلة الملحق في الدوري الأوروبي.. والقناة الناقلة الدوري الأوروبي - لاتسيو يتصدر ويونايتد ثالثا.. الترتيب النهائي للمرحلة الأولى الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد يرتقي للمركز الثالث بهدفين في شباك ستيوا.. وتألق عربي انتهت في الدوري الأوروبي - نيس (1)-(1) بودو جليمت.. التعادل تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي تشكيل مانشستر يونايتد - هويلوند يقود الهجوم.. وديالو بديل أمام ستيوا بوخارست تقارير: موراتا ينضم إلى جالاتا سراي خلال ساعات
أخر الأخبار
"العلاج السحري لملوك إفريقيا".. فاركو يعلن انتقال محمود جهاد إلى الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
مدحت العدل يكشف: سداد مستحقات لاعبي الزمالك.. ومكافآت في حالة الفوز على بيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
جمال العدل يهاجم بنشرقي ويكشف: الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما مغربي 5 ساعة | الدوري المصري
قرعة ملحق الدوري الأوروبي المحتملة - قمة إيطالية برتغالية محتملة.. ويونايتد في انتظار مواجهة قوية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمرة الخامسة 5 ساعة | كرة يد
ناصر ماهر: تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك.. وعلينا الاستعداد لجميع الظروف 5 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء جهاد وحسام.. والبدء في إجراءات قيدهما 5 ساعة | ميركاتو
موعد قرعة مرحلة الملحق في الدوري الأوروبي.. والقناة الناقلة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف